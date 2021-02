Soldes Amazon : la manette Nintendo Switch PowerA Salamèche est en réduction

La forme de cette manette est également très agréable dès la première prise en main et après plusieurs heures de jeu. Sa construction est aussi légère que solide. Elle convient donc à tous les joueurs, jeunes ou moins jeunes. Il faut savoir que le filaire offre divers avantages comme l'absence de batterie ou de piles, une latence fortement réduite, une connexion instantanée une fois le branchement effectué et surtout un prix plus bas qu'un périphérique sans fil. Et ici, les fans de la licence Pokémon apprécieront le coloris rouge et le petit Salamèche sur la façade de la manette.