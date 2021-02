Soldes : la sélection des meilleures offres de la 3ème démarque

On ne le répètera jamais assez : le PC portable fait un retour fracassant en tête des ventes high-tech depuis bientôt un an. Le secteur est l'un des rares à bénéficier de la pandémie de Covid-19 qui a comme conséquence d'avoir fait exploser le télétravail. Bon nombre de salariés, peu ou mal équipés, ont du en catastrophe investir des centaines d'euros dans une nouvelle machine plus adaptée au travail à la maison et aux heures d'appels et de réunions qui en découlent.

Si vous n'avez pas encore franchi le pas, vous avez finalement bien fait car il n'y a pas de meilleur moment pour investir dans un ordinateur portable que durant ces Soldes 2021.

En effet les constructeurs, conscients de la situation et, soyons honnêtes, pressés de voir leurs parts de marché décoller, ont cassé les prix sur une large gamme de leurs machines, qui vous offrent des performances bien supérieures mais aussi des designs toujours plus et élégants et des écrans lumineux et aux couleurs chatoyantes.

Parmi les constructeurs les plus en vue et les plus innovants du secteur, on peut citer Lenovo, rien de moins que le premier vendeur de PC au monde, mais aussi les marques Asus et Acer, bien connus des utilisateurs d'ordinateurs qui ont également dévoilé de nombreuses nouveautés au fil des mois.

Aujourd'hui deux familles de PC portables coexistent. Les laptops traditionnels dans un premier temps, qui intègrent des composants dignes des machines de bureau pour vous proposer une très grande puissance rendant possible les travaux les plus lourds, comme de l'édition vidéo ou de la création musicale, mais aussi du jeu vidéo avec l'intégration des dernières cartes graphiques.

L'autre catégorie concerne les ultrabooks. Ces machines très légères rivalisent de finesse pour vous suivre dans tous vos déplacements avec des poids tutoyant le kilogramme. En pleine expansion depuis plusieurs années l'ultrabook est désormais une machine très puissante, grâce notamment à la finesse toujours plus impressionnante des processeurs qui peuvent délivrer des performances remarquables pour une consommation électrique très mesurée. C'est l'appareil idéal pour travailler dans les meilleures conditions mais aussi regarder des vidéos grâce à des écrans toujours plus larges et définis.

Que votre choix se porte sur l'un ou l'autre de ces modèles, cette troisième démarque est clairement le meilleur moment pour faire l'acquisition d'un PC portable. Ne laissez pas passer votre chance de faire de confortables économies, dans quelques jours il sera définitivement trop tard.