La Switch OLED avec Mario Kart 8 et une sacoche en promo pour les French Days

La Nintendo Switch OLED est la version la plus évoluée de cette console sur le marché. Elle bénéficie d'un écran OLED avec des contrastes plus marqués et des noirs plus profonds. Mais aussi d'un port Ethernet pour une connexion plus stable, un meilleure socle pour y jouer en mode nomade ainsi qu'une autonomie plus grande et une mémoire de base plus généreuse.

Avec elle vous retrouvez l'excellent et incontournable Mario Kart 8 Deluxe pour des courses endiablées. De nombreux circuits vous attendent, à parcourir seul ou en multi local ou en ligne. En plus de nouveaux circuits ont été récemment annoncés pour multiplier le fun et la durée de vie par dix.

Enfin, ce pack contient également une sacoche de transport pour emmener la console avec vous sans son dock de chargement faisant également office de lien vers une TV. Mais pour aller dans les transports en commun ou en voiture, c'est l'idéal !