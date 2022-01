Avis aux gamers, le pack gaming Corsair 4 EN 1 chute de prix pour les Soldes

Cette offre s'intéresse donc à un pack gaming complet de la marque Corsair, très réputée dans le domaine.

Il comprend tout d'abord le casque filaire HS50 Pro Stéréo qui offre un son de qualité grâce à des transducteurs audio premium 50 mm, avec grand confort grâce à des écouteurs avec mousse à mémoire de forme. Le microphone unidirectionnel antibruit l'accompagnant vient parfaire le tableau.

Vient ensuite le clavier filaire Corsair K55 RGB Pro, qui dispose de ce que tout bon clavier gamer se doit d'avoir : un repose-poignet, six touches de macros entièrement programmables, des touches de volume et médias, et pour couronner le tout un rétroéclairage RGB dynamique sur cinq zones.

Pour terminer ce tour d'horizon, nous avons deux produits Corsair allant de paire : la souris filaire Harpoon RGB Pro et le tapis de souris MM100. La souris saura assurer de belles performances grâce à un capteur optique pouvant aller jusqu'à 12 000 DPI, six boutons programmables pour une belle polyvalence. Elle affiche par ailleurs un design aussi confortable que léger avec seulement 85 grammes au compteur. Pour l'accompagner, nous avons un tapis de souris assorti fait d'une surface en textile tissé spécialement pensé pour les souris à haute résolution, pour un mariage idéal entre performance et esthétique.