Soldes : les 8 promos high-tech à saisir avant minuit

Cette manette est spécialement conçue par Microsoft pour les joueurs les plus exigeants, souhaitant la meilleure expérience possible lors de leurs sessions.

L'accessoire propose notamment des sticks supplémentaires par rapport à la manette traditionnelle, entièrement personnalisables pour assigner des raccourcis et des commandes et améliorer ses skills. La croix directionnelle a également été revue entièrement pour offrir plus de possibilités et de précision en jeu.

Microsoft a également revu et amélioré le revêtement des grips pour une meilleure prise en main, notamment en cas de transpiration.