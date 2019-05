🔥 Notre sélection de claviers et souris gaming aux meilleurs prix

Les joueurs passent à l'action

Découvrez nos 4 bons plans pour les claviers et les souris

Nous avons donc écumé les sites spécialisés dans la vente en ligne afin de dénicher les promotions les plus attrayantes du moment au rayon des périphériques pour les joueurs sur PC. Nous nous sommes focalisés sur les claviers et les souris vendus par Darty Cdiscount ainsi qu' Amazon . Tous les budgets sont représentés dans cette liste et comme toujours, nous vous encourageons à bien lire la description de chaque produit pour tout savoir au sujet de la livraison et des modalités de paiement.Ainsi, nous avons sélectionné quatre articles différents qui apporteront ergonomie et solidité à votre installation. Nous ferons un rapide récapitulatif des fonctionnalités embarquées par ces appareils afin de vous aider dans votre choix. Dans tous les cas, les produits présentés sont tous de qualité malgré leur prix respectif en berne.Débutons avec un. Vous devrez utiliser le codepour bénéficier d'une remise de 20%. Il s'agit d'un clavier numérique USB accompagné d'une souris. Le tout est garanti pour une durée de deux ans si jamais ils sont victimes de dysfonctionnements.Ensuite, le. Il s'agit d'un modèle filaire qui peut résister sans aucun problème aux éclaboussures. Ce modèle est aussi rétroéclairé et les touches sont entièrement personnalisables. Il est quatre fois plus rapide qu'un clavier standard et affiche une excellente robustesse. Vous pourrez jouer pendant de longues heures grâce aux repose-poignets et à la possibilité de l'incliner sur deux niveaux.Poursuivons avec le. Il est ici question d'un modèle semi-mécanique, filaire, avec des touches rétroéclairées. Le logiciel Razer Synapse est inclus et vous trouverez aussi des boutons programmables. Bref, il s'agit d'un exemplaire très confortable avec un design des plus réussis.Enfin, nous nous arrêtons sur la. Elle est pensée pour les joueurs avec sa connexion sans fil 2,4 GHz et son capteur PMW3366 qui retranscrira à l'écran tous vos mouvements avec une grande précision. Elle peut également s'adapter comme vous le souhaitez à votre main et les boutons peuvent aussi être paramétrés. Cette souris est très légère et confortable.Il ne vous reste plus qu'à faire les courses !