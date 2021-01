Offrez vous un nouveau téléphone : le Oppo Reno 2 est en promo chez Boulanger

Place aux modalités appliquées par Boulanger qui vous livrera gratuitement à domicile (avec expédition sous 24 heures). Le retrait en magasin n'est pas disponible sur cette commande. Vous pouvez bien évidemment choisir de régler la facture en plusieurs fois. Si jamais vous n'êtes pas satisfait de votre achat, sachez qu'il est possible de renvoyer l'article durant les 15 premiers jours pour recevoir un remboursement complet. La garantie est valable pendant deux ans.

S'il ne s'agit pas forcément d'une marque très connue en France, Oppo est pourtant une valeur sûre. Ce Reno 2 le prouve avec son très bel écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels qui couvre 88% de la surface avant. Un processeur Snapdragon 730G est de la partie avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go (extensible via microSD).

Les performances sont clairement à la hauteur pour permettre de lancer n'importe quel jeu gourmand en ressources. Bien entendu, la navigation sur l'interface et entre les applications se fera sans le moindre souci.