La Charge Essential 2 délivre un son JBL Pro puissant, capable de remplir aussi bien un petit salon que le jardin. Elle embarque une batterie longue durée (jusqu’à 20 heures) selon le volume, un vrai atout pour ne pas manquer une note lors de vos escapades estivales.

Son certificat IPX7 la rend résistante aux éclaboussures et même aux immersions accidentelles, idéale pour la plage ou la piscine. À noter : la fiche technique dévoile également une fonction powerbank USB-A 5V/2A, pratique pour recharger un téléphone sans interrompre la fête.