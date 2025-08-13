Son puissant, autonomie XXL et étanchéité : cette JBL énergique est prête à vous suivre partout cet été.
Une promo qui sonne juste pour vos escapades estivales
Juste à temps pour les vacances, Boulanger propose la JBL Charge Essential 2 à 99,99 € au lieu de 159,99 €. Une baisse de prix rare sur une enceinte portable à la fois robuste, étanche et dotée d’une batterie longue durée. Idéale pour les sorties à la plage, les soirées barbecue ou les après-midis détente au bord de la piscine.
3 raisons qui placent la JBL Charge Essential 2 en haut de la playlist :
- Classe étanche IPX7 : elle résiste sans souci à l’eau, idéale au bord de l’eau ou sous la pluie
- Autonomie jusqu’à 20 h sur une seule charge, pour profiter toute la journée sans coupure
- Fonction powerbank intégrée : vous rechargez votre smartphone en même temps que vous faites monter le son
Une enceinte pensée pour vos moments outdoor
La Charge Essential 2 délivre un son JBL Pro puissant, capable de remplir aussi bien un petit salon que le jardin. Elle embarque une batterie longue durée (jusqu’à 20 heures) selon le volume, un vrai atout pour ne pas manquer une note lors de vos escapades estivales.
Son certificat IPX7 la rend résistante aux éclaboussures et même aux immersions accidentelles, idéale pour la plage ou la piscine. À noter : la fiche technique dévoile également une fonction powerbank USB-A 5V/2A, pratique pour recharger un téléphone sans interrompre la fête.
Un compagnon pratique, nomade et fiable
Compact et robuste, la JBL Charge Essential 2 s’adapte à tous les terrains. Son autonomie étendue assure une expérience sans stress, tandis que le powerbank intégré garantit que vos appareils restent chargés. Que vous souhaitiez faire vibrer une terrasse, écouter vos playlists à la piscine ou accompagner des balades en forêt, elle reprend sans broncher, des haut-parleurs à la résistance aux intempéries.
Notre avis sur la JBL Charge Essential 2 : un investissement malin et musical
À 99,99 €, cette JBL offre un excellent compromis entre puissance, autonomie et praticité. Pour les mois à venir (randonnées, apéros, road trips) c’est une alliée fiable à avoir dans son sac. La promo est courte : si vous cherchez une enceinte robuste, fiable et bien équipée, c’est le bon moment pour craquer !