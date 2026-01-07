Boulanger lance 2026 pied au plancher avec une pluie de remises sur les smartphones, TV, audio et objets connectés. Si vous comptiez vous équiper sans attendre les prochaines vagues de promotions, voici les offres les plus intéressantes du moment à ne pas manquer.
Nouvelle année rime souvent avec nouveaux équipements : remplacer un téléviseur vieillissant, sécuriser sa maison, changer de smartphone ou s’offrir enfin une trottinette électrique. Bonne nouvelle, Boulanger démarre 2026 avec une sélection de remises particulièrement attractives sur des produits récents et populaires. Nous avons parcouru le catalogue à la recherche de vraies bonnes affaires, alliant prix réduits et produits fiables, pour vous proposer ce concentré de bons plans prêts à l’achat.
Les 7 offres en promotion à saisir pour les Soldes :
- Caméra de surveillance TP-LINK Tapo à 19,99 € au lieu de 39,99 €
- Apple iPhone 16 128 Go à 799,99 € au lieu de 819,99 €
- Pack Samsung A26 128 Go avec coque en silicone à 219,99 € au lieu de 321 €
- Pack Samsung Galaxy S25 FE 128 Go avec montre Galaxy Fit3 à 599 € au lieu de 819,99 €
- TV LED LG 55QNED70A 2025 (139cm) à 429 € au lieu de 649 €
- Barre de son Samsung HW-QS760F à 429 € au lieu de 649 €
- Trottinette électrique UrbanGlide Ride 100 EVO à 219,99 € au lieu de 249,99 €
Caméra de surveillance TP-LINK Tapo, la sécurité mini prix
À moins de 20 €, cette caméra connectée permet de surveiller son domicile depuis son smartphone, avec détection de mouvement, vision nocturne et notifications instantanées. Une solution simple et efficace pour débuter dans la domotique sans exploser son budget.
- Qualité d'image 2K (2560 x 1440 pixels) pour des vidéos détaillées
- Rotation panoramique à 360° et inclinaison verticale à 114° pour une surveillance complète
- Vision nocturne jusqu'à 9 mètres pour surveiller dans l'obscurité
- Contrôle à distance et notifications en temps réel via l'application mobile
- Microphone et haut-parleur intégrés pour communiquer facilement
- Enregistrement sur carte microSD uniquement (non fournie), pas de stockage cloud inclus
- Fonctionnalités avancées limitées pour la détection intelligente des mouvements
iPhone 16 128 Go, le dernier iPhone déjà remisé
L’iPhone 16 profite ici d’une belle réduction pour un modèle très récent : puce puissante, photo améliorée, autonomie solide et iOS longue durée. Une opportunité rare en début d’année pour qui veut passer sur la nouvelle génération sans payer plein tarif.
- Double caméra arrière de 48 mégapixels pour des photos détaillées
- Écran OLED de 15,5 cm (6,1 pouces) avec une résolution de 2556 x 1179 pixels
- Stockage interne de 128 Go pour conserver de nombreuses photos et applications
- Poids léger de 170 g, facile à transporter au quotidien
- Système d'exploitation iOS 18 avec mises à jour régulières
- Absence de zoom optique supérieur à 2x, limite la polyvalence en photographie à distance
- Capacité de stockage non extensible, carte mémoire non prise en charge
- Autonomie perfectible en usage intensif, nécessite parfois une recharge en cours de journée
Pack Samsung A26 avec une coque, le bon plan famille
Un smartphone équilibré et fiable pour un prix très agressif, livré directement avec une coque officielle. Écran confortable, autonomie généreuse et interface One UI complète : idéal pour un premier équipement ou un téléphone secondaire.
- Stockage interne de 128 Go pour conserver photos, applications et fichiers volumineux
- Écran 6,5 pouces lumineux, confortable pour naviguer, lire ou regarder des vidéos
- Batterie 5000 mAh offrant jusqu'à 2 jours d'autonomie en utilisation modérée
- Coque silicone incluse pour une protection immédiate sans achat supplémentaire
- Compatibilité double SIM, pratique pour séparer vie professionnelle et personnelle
- Appareil photo principal de 50 mégapixels, mais peu adapté aux prises de vue en basse lumière
- Pas de certification d'étanchéité IP officielle, à manipuler avec précaution près de l'eau
Pack Samsung Galaxy S25 FE + Galaxy Fit3, un combo gagnant
Le smartphone Fan Edition de Samsung s’accompagne ici d’un bracelet connecté. Performances au quotidien, photo polyvalente, étanchéité, suivi santé et sport : un duo parfait pour démarrer 2026 du bon pied.
- Écran AMOLED 6,4 pouces fluide à 120 Hz pour un affichage confortable
- Stockage de 128 Go adapté aux besoins quotidiens
- Connectivité 5G pour des téléchargements rapides et un usage fluide en mobilité
- Batterie 4500 mAh offrant jusqu'à 2 jours d'autonomie selon l'usage
- Montre Fit3 incluse pour suivre votre activité et vos notifications sans sortir votre téléphone
- Charge filaire limitée à 25 W, moins rapide que certains modèles concurrents
- Bloc photo moins polyvalent que sur la gamme ultra, zoom limité à x3 optique
TV LG 55QNED70A 2025, la grande diagonale accessible
Cette TV 55 pouces QNED 2025 profite d’une grosse remise et offre une très belle qualité d’image pour films, séries et sport. Compatibilité HDR, fonctions connectées et interface WebOS fluide : un excellent rapport taille/prix.
- Dalle QNED 55 pouces (139 cm) pour une immersion visuelle sur grand écran
- Processeur alpha 7 4K AI de 8ème génération pour une image et un son optimisés
- Palette de couleurs étendue et contraste amélioré grâce à la technologie QNED
- Télécommande AI Magic Remote avec commandes vocales et fonctions glisser-déposer
- Compatibilité HDR10 pour des contenus lumineux et détaillés
- Pic de luminosité modéré, limite l'impact en plein jour
- Absence de ports HDMI 2.1, moins adapté au jeu vidéo nouvelle génération
Barre de son Samsung HW-QS760F, le home-cinéma facile
Vous trouvez votre TV trop plate niveau audio ? Cette barre de son offre un réel saut qualitatif : grave plus présent, clarté vocale, mode cinéma immersif et compatibilité Dolby. Le tout avec un design discret.
- Son 5.1.2 canaux pour une immersion précise avec 10 haut-parleurs
- Enceintes arrière et caisson de basse sans fil inclus pour un son spatial et des basses profondes
- Technologie Dolby Atmos sans fil pour profiter du son 3D sans câble HDMI
- Calibration automatique du son selon la pièce grâce au capteur gyroscopique et SpaceFit Sound Pro
- Q-Symphony pour une synergie optimisée avec les téléviseurs Samsung compatibles
- Absence d'une compatibilité universelle Q-Symphony avec tous les téléviseurs
- Configuration avancée qui peut nécessiter un temps d'adaptation pour exploiter toutes les fonctionnalités
- Caisson de basse compact parfois moins percutant dans les très grandes pièces
Trottinette UrbanGlide Ride 100 EVO, l'idéale pour les trajets courts
Parfaite pour les trajets urbains de quelques kilomètres, cette trottinette propose une bonne autonomie, une conduite confortable et une conception solide. Un moyen simple d’éviter la voiture ou les transports bondés.
- Moteur 450 W pour une conduite fluide en ville
- Vitesse maximale de 25 km/h adaptée aux zones urbaines
- Autonomie jusqu'à 25 km pour les déplacements quotidiens
- Pneus tout-terrain 10 pouces avec chambre à air pour plus d'adhérence
- Double suspension avant et frein à disque arrière pour un confort et une sécurité accrus
- Autonomie limitée pour les longues distances hors agglomération
- Poids de 16,3 kg qui peut gêner le transport sur de longues portions à pied
- Non adaptée à une utilisation sur route humide ou terrains très accidentés
Les bonnes affaires des Soldes chez Boulanger
Les Soldes d’hiver restent l’un des moments les plus stratégiques pour acheter au meilleur prix, et Boulanger entend bien en être l’un des acteurs majeurs. Historiquement, l’enseigne se distingue par des remises solides sur trois catégories phares : TV et home-cinéma, smartphones et petit électroménager. En 2026, la tendance se confirme avec des réductions importantes sur les grandes diagonales, les barres de son, mais aussi les aspirateurs balais, robots laveurs ou friteuses sans huile.
Le gros avantage de Boulanger réside également dans ses services : retrait en magasin sous une heure, extension de garantie, dépannage et conseils en boutique. Pour beaucoup d’achats importants (téléviseur, robot aspirateur, smartphone premium), cela apporte une vraie tranquillité d’esprit par rapport à d’autres plateformes 100 % en ligne.
On note aussi un accent marqué sur les packs exclusifs (smartphone accompagné d’accessoires, TV + barre de son, objets connectés) qui permettent d’augmenter la valeur globale de l’achat tout en conservant un prix attractif. Les ventes flash jouent également un rôle clé : certaines offres ne restent en ligne que quelques heures, ce qui réclame un minimum de réactivité.
En résumé, si vous voulez débuter l’année en renouvelant vos équipements, les Soldes chez Boulanger méritent clairement d’être surveillés. Les meilleures affaires partent vite… mais c’est souvent là que se trouvent les plus belles économies.
