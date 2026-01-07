Le mini PC se glisse facilement sur une étagère ou un bureau étroit. Il accompagne une journée de travail à distance, mais peut aussi servir de centre multimédia dans le salon. Son processeur récent prend en charge la navigation, la bureautique ou des vidéos en haute définition, sans bruit gênant.

Certains diront que ce format discret change vraiment la façon d'organiser son espace, surtout quand on manque de place. Le silence du ventilateur et l'économie d'énergie comptent aussi, même si on n'y pense pas toujours au début.