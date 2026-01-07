Les Soldes d’hiver 2026 sont l’occasion de s’équiper à moindre coût pour le travail ou la maison. Ce mini PC Windows 11 NiPoGi profite d’une baisse immédiate qui le rend accessible sans compromis sur l’essentiel.
Le Mini PC NiPoGi passe à 164,90 € avec une baisse immédiate de 17 % chez Cdiscount, soit son tarif le plus bas depuis trois mois. Ce modèle compact s'intègre facilement dans un bureau et répond aux besoins quotidiens. Il convient à la navigation, au télétravail ou au streaming, même pour une utilisation prolongée.
Ce mini PC démarre rapidement grâce à son SSD de 512 Go. La mémoire de 16 Go assure une navigation fluide, même avec plusieurs applications ouvertes. Son format discret trouve sa place sur un bureau, sans encombrer l'espace.
- Processeur Intel Alder Lake-N95 de 12e génération jusqu'à 3,4 GHz, offrant 30 % de performances en plus par rapport à Jasper Lake
- Mémoire vive DDR4 de 16 Go, adaptée au multitâche et à la bureautique avancée
- Stockage SSD M.2 de 512 Go, extensible jusqu'à 2 To pour vos documents et médias
- Connectique complète : Ethernet Gigabit, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, HDMI pour un affichage 4K UHD
- McAfee Total Protection offert pendant 1 an pour 3 appareils, assurant la sécurité de vos données
- La puce graphique intégrée limite les usages en jeux vidéo et création graphique avancée
- Extension de stockage limitée à 2 To, moins adaptée si vous gérez beaucoup de fichiers volumineux
- Pas de port USB-C pour les transferts rapides ou la recharge moderne
Un format compact pensé pour le quotidien
Le mini PC se glisse facilement sur une étagère ou un bureau étroit. Il accompagne une journée de travail à distance, mais peut aussi servir de centre multimédia dans le salon. Son processeur récent prend en charge la navigation, la bureautique ou des vidéos en haute définition, sans bruit gênant.
Certains diront que ce format discret change vraiment la façon d'organiser son espace, surtout quand on manque de place. Le silence du ventilateur et l'économie d'énergie comptent aussi, même si on n'y pense pas toujours au début.
Un tarif compétitif sur un modèle polyvalent
Cdiscount propose le Mini PC NiPoGi à 164,90 €. Le format réduit simplifie l'installation et limite l'encombrement. Ce modèle s'adresse à celles et ceux qui cherchent un ordinateur discret pour un usage courant, avec assez de mémoire pour rester fluide au fil du temps. On peut trouver qu'à ce tarif, la polyvalence et la capacité de stockage restent rares dans cette catégorie.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.