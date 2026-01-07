Beaucoup de joueurs se reconnaîtront. On aime encore son PC, le processeur tient la route, le boîtier aussi, mais… la carte graphique commence à souffler un peu. Les jeux récents tournent moins bien, les réglages descendent progressivement et le fameux bouton “Ultra” n’est plus qu’un souvenir.

Les Soldes sont exactement le moment où l’on guette ce type d’offre. Cette Inno3D RTX 5060 Ti X2 8 Go passe aujourd’hui à 368,79 € au lieu de 399 € chez Cybertek. Autrement dit, un GPU moderne, compatible avec les technologies Nvidia récentes, à un prix bien plus respirable que les modèles très haut de gamme.