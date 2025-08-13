La F2 Pro E combine 460 Wh de batterie à un moteur puissant (450 W nominal, 900 W max), offrant une autonomie théorique jusqu’à 55 km en mode éco. Sous vitesse max, comptez environ 40 km réels pour les déplacements rapides.

Grâce à sa suspension avant à ressort (35 mm de débattement) et ses pneus tubeless auto-réparants, elle assure une conduite stable et confortable, même sur surfaces irrégulières. L’équipement de sécurité est complet : frein à disque avant + frein électronique arrière, feux LED avant, feux de freinage et clignotants intégrés, pour rouler en toute sérénité, jour et nuit