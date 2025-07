Légère, stylée et résistante, la Marshall Emberton II est l’enceinte idéale à emporter partout en ce début août. Son design compact tient facilement dans un sac à dos, tandis que sa coque robuste et sa certification IP67 la rendent insensible à la poussière, aux éclaboussures et même à une courte immersion. Que vous soyez en randonnée, en train de bronzer sur la plage ou en pique-nique au bord d’un lac, elle se glisse dans tous les décors sans crainte.

Côté performances, elle ne déçoit pas. Grâce à la technologie exclusive True Stereophonic de Marshall, elle diffuse un son multidirectionnel puissant et équilibré. Ses deux haut-parleurs actifs assurent une belle spatialisation, surprenante pour un format aussi réduit. Couplée au Bluetooth 5.1, elle garantit une connexion rapide et stable avec tous vos appareils, pour une écoute fluide, sans coupures. L’autonomie impressionnante, jusqu’à 30 heures d’écoute, permet de profiter pleinement de vos playlists tout au long de la journée… et de la nuit.

Disponible en deux finitions (Black & Brass ou Black & Steel), elle s’adapte à tous les styles, mais garde cette touche rétro chic propre à la marque. Le seul vrai point faible : pas de port jack ni de micro pour passer des appels. Mais pour une enceinte nomade pensée avant tout pour le son et l’aventure, c’est un compromis acceptable. Et en cette période de départs en vacances, c’est exactement le genre de compagnon musical qu’on aime avoir sous la main.