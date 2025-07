Le Dyson V15 Detect Fluffy est bien plus qu’un simple aspirateur balai. Conçu pour offrir une expérience de nettoyage plus efficace et plus visuelle, il embarque une brosse motorisée dotée d’un laser vert, projetant un faisceau lumineux qui met en évidence la poussière fine sur les sols durs. Un détail qui change tout, surtout dans les zones peu éclairées ou sous les meubles. Résultat : vous ne passez plus à côté de la saleté.

Grâce à son capteur acoustique piézoélectrique, le V15 détecte en temps réel la quantité de particules aspirées et adapte la puissance automatiquement. Cela signifie que vous n’avez rien à régler manuellement : l’appareil fait le travail pour vous, avec une aspiration maximale là où c’est nécessaire. Son écran LCD fournit des données claires sur la charge, l’autonomie restante, mais aussi le type de poussière collectée, pour un nettoyage plus conscient et plus efficace.

Côté accessoires, le V15 Detect Fluffy est généreusement équipé : une mini brosse motorisée pour les textiles, un suceur long pour les recoins difficiles, et bien sûr, la fameuse brosse Fluffy aux poils doux et antistatiques. Le tout dans un format transformable à la volée en aspirateur à main, pratique pour la voiture ou les escaliers. L’autonomie annoncée est de 60 minutes en mode Eco, suffisante pour un grand ménage sans interruption, même en plein été.

Lancé à 799€, cet aspirateur haut de gamme voit son prix chuter à 549 € ce 30 juillet 2025. Une offre rare pour ce modèle phare de la gamme Dyson, encore peu souvent vu en promotion. Si vous attendiez une occasion sérieuse pour vous équiper d’un aspirateur aussi performant que pratique, difficile de faire mieux cet été.