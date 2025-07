Le Starlink Mini s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’affranchir des limites de la couverture mobile traditionnelle. Grâce à son antenne satellite compacte et légère (1,1 kg avec son routeur), ce kit permet d’accéder à une connexion Internet haut débit dans des zones totalement dépourvues de réseau. Que vous soyez au fond d’une vallée, en forêt ou dans une région reculée à l’étranger, il suffit de brancher le terminal via USB-C PD et de le positionner à ciel ouvert pour qu’il se connecte automatiquement aux satellites Starlink.

L’usage est entièrement pensé pour la mobilité : le boîtier tient dans un sac à dos et s’alimente via une batterie externe ou un convertisseur 12V, parfait pour les vans, les camping-cars ou même une installation éphémère dans un refuge de montagne. Une fois activé avec l’offre Starlink Roam, il permet de naviguer, streamer ou télétravailler presque comme à la maison, avec des débits pouvant atteindre 100 Mbit/s en téléchargement. En contrepartie, il faut prévoir un coût d’abonnement mensuel (à partir de 40€/mois) et accepter quelques limitations en cas de couverture partielle ou d’obstacles physiques.

À l’approche du mois d’août, où beaucoup partent en vacances loin des infrastructures classiques, le Starlink Mini devient un allié de choix pour rester connecté sans prise de tête. Que ce soit pour assurer une réunion pro depuis un spot sauvage ou partager ses aventures sur les réseaux, il permet de conjuguer liberté de mouvement et accès au Web sans compromis.