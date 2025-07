Alors que les Soldes d'été touchent à leur fin, la 4ᵉ démarque pointe le bout de son nez. C'est le moment où Boulanger (comme bien d'autres enseignes) ajuste ses prix pour écouler les derniers stocks. On y retrouve souvent des rabais plus agressifs sur une sélection plus restreinte de produits, mais attention : qui dit fin des Soldes dit aussi risque de rupture de stock élevé. Il est donc vivement conseillé de ne pas trop tergiverser si un article vous intéresse. Que ce soit un téléviseur 4K, un ordinateur portable pour la rentrée ou une imprimante multifonction pour la maison, les meilleures affaires sont généralement celles qui partent les plus vite. Bonus : certains produits restent éligibles à la livraison rapide si vous êtes membre Prime. En résumé, c’est le moment opportun pour passer à l’action.