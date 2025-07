Ce qui rend cette offre encore plus pertinente, c’est sa souplesse. Vous ne partez qu’en août et à Noël ? Vous ne payez rien les mois intermédiaires. Vous faites le trajet Paris – Sud de la France deux fois par an ? Même principe. Et avec plus de 1000 parkings compatibles partout en Europe, le pass s’utilise bien au-delà des autoroutes françaises. C’est donc aussi une solution de stationnement pratique pour ceux qui prennent souvent la route à l’étranger.