L'excellent Samsung Galaxy S10 est disponible à moins de 400€ chez RED by SFR

Dévoilé en même temps que le S10e et le S10+ en février 2019, le Galaxy S10 du géant coréen est un smartphone de 6,1 pouces équipé d'un écran Super AMOLED à bords incurvés avec une définition de 3040 x 1440 pixels, d'un processeur Exynos 9820, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD) et d'une batterie de 3400 mAh ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android.

Pour la partie photo, on retrouvera un triple capteur de 16 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP.

La connectique se compose du Wi-Fi 6 (ax), du Bluetooth 5.0, du NFC, d'une prise Jack, d'un port USB-C et d'un GPS.