Nouvelle promotion pour le OnePlus 8 Pro qui passe à moins de 700€ pour les Prime Days

L'autonomie, estimée à une journée, n'est plus un sujet avec le OnePlus 8 Pro. En effet l'appareil intègre le mode Warp Charge 30T, vous permettant de récupérer 50% de batterie en à peine plus de 20 minutes via un cable et en 30 minutes grâce à la charge sans fil. Posez, vaquez à vos occupations, votre téléphone vous attend prêt à vous accompagner à nouveau dans toutes vos aventures.