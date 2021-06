Amazon Prime Day : les 10 promos hig-tech à ne pas manquer le dernier jour

Si il y a bien une marque que l'on a vue beaucoup durant ces deux journées intenses de promotions, c'est bien Apple et ça nous fait tout drôle de vous l'écrire.

Les produits flanqués d'une Pomme sont évidemment les plus demandés lorsqu'une période de promotions démarre et c'est bien normal vu qu'ils sont tout aussi plébiscités par les consommateurs que réussis en règle générale. La qualité a toutefois un prix et chez Apple il est plutôt élevé, quelque soit la gamme de produits.

En outre le constructeur californien n'est pas réputé pour proposer des baisses de prix, à l'inverse de ses concurrents, et ne participe à aucune période commerciale. Au mieux il donne une carte-cadeau au montant riquiqui pour toute commande sur son site et voilà tout.

Amazon a probablement voulu marque le coup et a mis Apple à l'honneur durant tout ce Prime Day 2021 avec des remises assez stupéfiantes sur des produits que l'on attendait pas forcément.

L'iPhone tout d'abord a été au centre des promotions proposées par le groupe américaine avec une emphase mise sur l'iPhone 12 mini. Le petit smartphone de la marque a séduit des millions de consommateurs qui définitivement trouvent les smartphones actuels trop volumineux. Avec un écran de 5,4 pouces l'iPhone 12 mini tient parfaitement en main et s'utilise très facilement. L'appareil n'en est pas moins performant pour autant et dispose à la fois du tout dernier processeur A14 Bionic, de la reconnaissance faciale avec Face ID et enfin d'un double capteur photo 12 mégapixels avec intégration du mode nuit. C'est donc le meilleur des deux mondes avec un format très agréable en main et le meilleur de la technologie signée Apple. Et pour ce Prime Day, Amazon vous propose des réductions faisant tomber l'iPhone 12 mini à un tout petit plus de 600€ contre 809€ habituellement.

Les iPad ne sont pas en reste avec de nombreuses promotions sur de très nombreux modèles de la gamme comme l'iPad originel, mais aussi les iPad Air et les iPad Pro. La marque a fait d'énormes progrès concernant ses tablettes et aujourd'hui bon nombre d'utilisateurs s'en servent à la fois pour leur consultation web, pour se divertir mais également pour travailler. Avec iPadOS l'iPad peut être connecté à un clavier et à une souris ou un trackpad et devient un ordinateur presque comme les autres. Presque puisqu'il peut bénéficier d'une connectivité 4G pour les modèles compatibles. L'écran tactile lui vous permet de jouer à vos jeux préférés, de glisser-déposer des fichiers d'une app à l'autre d'un simple geste du doigt et de dessiner avec l'Apple Pencil. Avec des centaines de milliers d'applications adaptées au large format de l'iPad, les possibilités sont illimitées. Amazon vous propose des réductions de plusieurs dizaines d'euros sur de nombreux modèles, à vous de jouer désormais pour remplacer votre ordinateur pour un appareil plus mobile, plus léger et bien plus polyvalent.

Enfin les AirPods sont évidemment à la fête, que ce soit les AirPods de deuxième génération et leur format iconique mais aussi les AirPods Pro, plus performants avec leur réduction de bruit active. Les écouteurs d'Apple sont un vrai succès mondial jamais démenti depuis plusieurs années. Les utilisateurs sont ravis de pouvoir écouter leur musique sans aucun fil, en posant les écouteurs dans les oreilles. Leur utilisation comme leur configuration est un vrai jeu d'enfant. Il suffit d'appuyer sur une notification pour les connecter à votre iPhone. Ensuite les AirPods se connectent automatiquement à tous vos appareils Apple sitôt vous les utilisez. Pas besoin de passer dans les réglages, ils sont automatiquement reconnus par les différents systèmes. Pour ce Prime Day, Amazon fait encore démonstration de sa puissance commerciale et propose les différentes générations d'AirPods à des prix très attractifs, souvent près de 100€ moins chers que le prix pratiqué par Apple.