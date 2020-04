Huawei P40 Lite : un smartphone bien équilibré pour un prix plus qu'abordable

Cet article est sponsorisé par Huawei. Consultez notre notre charte.

Pourquoi Clubic approuve le Huawei P40 Lite ?

Un excellent rapport/qualité prix

4 capteurs photo très appréciables

Un design des plus réussis

Avis produit : découvrez notre : découvrez notre avis au sujet du Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite : un rapport qualité-prix imbattable

Ecran : Huawei FullView, 6.4" (LCD)

: Huawei FullView, 6.4" (LCD) Processeur : Kirin 810 Octa-core (2 x 2.27GHz + 6 x 1.88GHz)

: Kirin 810 Octa-core (2 x 2.27GHz + 6 x 1.88GHz) Mémoire : 6Go RAM, 128Go ROM (jusqu'à 256Go)

: 6Go RAM, 128Go ROM (jusqu'à 256Go) Système d'exploitation : AndroidTM 10.0, EMUI 10.0.1

: AndroidTM 10.0, EMUI 10.0.1 Capteurs photo : Avant : 16MP, f/2.0 / Arrière : Quad 48MP + 8MP + 2MP + 2MP

: Avant : 16MP, f/2.0 / Arrière : Quad 48MP + 8MP + 2MP + 2MP Batterie : 4200 mAh

: 4200 mAh Dual SIM

Un véritable modèle en photo

Un module principal de 48 mégapixels

Un ultra grand-angle de 8 mégapixels

Un duo macro+profondeur de 2 mégapixels chacun.

C'est cette semaine, et plus précisément le vendredi 20 mars, que le Huawei P40 Lite débarque en France. Pour les besoins de cet article, nous nous sommes rendus directement sur le site officiel de la marque chinoise.Sur bon nombre de points, ce nouveau smartphone Huawei ne nous laisse pas indifférent, notamment en ce qui concerne ses performances, la photo et son autonomie. Mais c'est avant tout son prix très abordable qui a suscité notre intérêt. En effet, s'il s'agit bel et bien d'un smartphone de milieu de gamme, sa fiche technique n'en reste pas moins très flatteuse, et lui permet de se hisser directement parmi les modèles affichant le meilleur rapport qualité / prix à l'heure actuelle sur le marché. Un tarif très compétitif pour un smartphone qui, vous allez vite le constater, ne déçoit pas du côté de ses performances.En quelques mots, le Huawei P40 Lite c'est :On vous avait prévenu, le Huawei P40 Lite est loin de jouer les mauvais élèves en termes de performance. Il embarque le Kirin 810 Octa-core qui reste à ce jour un excellent processeur, offrant de très bonnes performances. De même, la présence de 4 capteurs photos sur l'arrière du smartphone s'avère être une vraie belle surprise pour un smartphone de milieu de gamme.Au niveau des coloris, notez que le mobile est disponible en noir, vert ou rose. Le coffret contient évidemment le smartphone accompagné de son chargeur, d'un câble USB Type-C et d'un kit mains libres.Habituellement, le Huawei P40 Lite est commercialisé au prix de 329,99€. Cerise sur le gâteau, dans le cadre de la précommande du smartphone, Huawei vous permet de bénéficieret d'unelite offert qui iront parfaitement avec votre nouveau smartphone !Outre ses caractéristiques très avantageuses, le Huawei P40 Lite s'illustre en grande partie dans le domaine de la photo, notamment grâce à sa quadruple caméra avec IA placée dans son dos.Pour entrer dans le détail, précisons qu'elle est donc composée de 4 modules photo :Pour les aficionados du "selfie", le Huawei P40 Lite embarque également un ultime capteur avant de 16 mégapixels. La polyvalence est de mise et vos clichés seront tout bonnement sublimes.Pour le reste, rappelons que que le Huawei P40 Lite dispose d'un écran FullView LCD de 6,4 pouces avec une définition de 2310 x 1080 pixels. Le déverrouillage du smartphone se fait via un capteur d'empreintes digitales placé juste sur le bouton d'allumage du smartphone.Sous son design élégant et épuré, le Huawei P40 Lite renferme un processeur Kirin 810 accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Une configuration qui offre de très bonnes performances, notamment sur un smartphone d'entrée de gamme.Enfin, côté autonomie, nous sommes clairement face à l'un des champions dans le domaine. La batterie 4000 mAh embarquée est compatible avec la SuperCharge Huawei de 40 W et pourra tenir aux alentours de deux journées complètes, rien que ça !Résumons ces éléments en annonçant sans hésiter que le Huawei P40 Lite n'a pas à rougir face à certains concurrents haut de gamme. Il est assez performant pour jouer, affiche une belle autonomie et propose surtout une partie photo très convaincante. Il arrive cette semaine, alors ne manquez pas ce lancement exceptionnel !