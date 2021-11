Black Friday : les TOP bons plans en direct à ne manquer sous aucun prétexte

Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que le Black Friday… c'est parti ! Depuis minuit, les premières offres du célèbre vendredi noir ont envahi les sites e-commerces avec des réductions pouvant parfois atteindre jusqu'à moins 80%. Il est donc temps de se réveiller si vous aussi vous voulez profiter des promotions du Black Friday !

Si le journée du Black Friday est bel et bien le moment le plus attendu, les festivités sont lancées depuis le 19 novembre dernier. Comme chaque année, l'événement shopping le plus attendu au monde s'étend sur plus d'une semaine. Véritable événement dans cette opération commerciale d'envergure, la Black Friday Week est désormais bien connu des internautes qui profitent en amont du Black Friday des bons plans et promotions déjà disponibles. L'édition 2021 n'a évidemment pas dérogée à la règle. Ainsi, plus de 10 jours avant le Jour J, les e-commerçants lancent les premières salves de bons plans pour monter en puissance jusqu'au fameux Black Friday. Une semaine entière dédiée aux bonnes affaires pour en arriver au jour fatidique, celui du Black Friday.