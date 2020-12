Black Friday : Amazon continue les promos,avec ce Huawei Matebook 13 à prix choc

Le Huawei MateBook 13 ne manque pas d’arguments pour un ordinateur aussi fin et léger ! Avec ses 14.9 mm d’épaisseur et son poids de 1.32 kg, il s’annonce déjà comme étant un laptop facile à transporter et à glisser dans un sac. On peut cependant se demander si un portable si léger est bien costaud, ou encore s’il tient la route en matière de performance.



La réponse est oui ! Le Huawei MateBook 13 jouit en effet d’un superbe design, mais aussi d’une qualité de construction irréprochable. Sur ce point Huawei fait du bon travail et le fabricant chinois ne s’est d’ailleurs pas arrêté là. Parmi les autres atouts de ce laptop, on peut notamment citer son écran 2K FullView (2160 x 1440 pixels) au ratio 3:2, une dalle IPS qui se paie le luxe d’être tactile, avec un taux d’occupation assez élevé (88 %) et de très fines bordures.