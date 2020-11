L'excellent Huawei P30 Pro baisse encore de prix à quelques jours du Black Friday

Après avoir évoqué l'offre d'Amazon, découvrez sans plus attendre les points forts du smartphone.

Le P30 Pro de Huawei est un téléphone qui dispose d'un écran 6,47“ FullView FullHD+ affichant une définition de 2340 x 1080 pixels. Il est également équipé d'un processeur HiSilicon Kirin 980 OctaCore, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 4 200 mAh (compatible charge rapide). Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android.

Du côté de l'APN, on retrouve une caméra arrière composée d'un triple capteur 40MP, f/1.6 + 20MP, f/2.2 + 8MP, f/3.4 et d'une caméra avant de 32MP, f/2.0.