Une excellente souris Logitech à moitié prix avant le Black Friday sur Amazon

Le Black Friday n'a pas encore démarré et pourtant nous avons entre les mains une très belle affaire tout à fait digne de cet événement commercial. La souris Logitech MX Anywhere 2 est en effet vendue à -56 % de son prix initial, ce qui correspond à une économie de 45 euros et qui place l'accessoire high-tech à seulement 34,99 euros.

Logitech est une marque réputée pour ses équipements de qualité, et ce n'est pas cette souris qui nous fera dire le contraire. Cette dernière multiplie en effet les atouts : connexion Bluetooth fiable, grande adaptabilité aux différentes surfaces grâce à son capteur haute précision Darkfield (jusqu'à 1000 PPP et fonctionnement même sur le verre), défilement ultra rapide, mais aussi légèreté (la souris fait seulement 11 grammes). Son design compact et élégant est également très ergonomique. Il assure ainsi réel confort pour une utilisation agréable même dans des conditions instables (transport, lieu de travail improvisé…).



C'est dans sa version noir et or, un coloris très chic sans être trop tape-à-l'œil, que la Logitech est aujourd'hui proposée à ce prix.