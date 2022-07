Prime Day Amazon : s'il ne fallait retenir que 8 offres, les voici !

Nous arrivons dans le monde des ordinateurs portables avec ce Huawei MateBook D15 à 429,99 € au lieu de 699,99 €. Cette machine possède un écran IPS FullView de 15,6 pouces avec une définition Full HD. Un processeur Intel Core i3 de 11e génération est de la partie avec une carte graphique Intel UHD Graphics, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go via SSD. Le tout avec Windows 11.

Une configuration parfaite pour travailler confortablement. Un capteur d'empreinte digitale servant à déverrouiller le PC a aussi été ajouté. L'ordinateur possède un design fin et léger (1,56 kg) pour faciliter son transport. Ce MateBook tiendra deux heures avec une seule charge et sa recharge ne prendra que 15 minutes.