La souris Logitech MX Master 2S chute de prix pour le Prime Day Amazon

La Logitech MX Master 2S vous permet d'aller plus vite dans vos tâches quotidiennes ou dans vos jeux du moment grâce à sa sensibilité de 4000 ppp. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle surface et n'avez donc plus besoin de votre vieux tapis de souris qui pourra prendre une retraite bien méritée.

Logitech a travaillé d'arrache-pied sur la molette de défilement afin de vous permettre de naviguer dans des pages web très longues ou des documents longs de plusieurs dizaines de pages en quelques mouvements à peine.

La souris possède d'ailleurs 7 boutons personnalisables pour activer des raccourcis et accéder plus rapidement à certaines fonctionnalités de vos applications ou de votre système d'exploitation.

Pour la connecter à votre ordinateur, vous avez le choix entre une connexion Bluetooth ou à utiliser le dongle USB fourni.

Pour la recharge enfin, il suffit de la placer sur un cable micro-USB durant trois minutes pour obtenir une pleine journée d'utilisation. Prenez votre pause café, revenez et votre souris vous accompagnera pour de nouvelles journées de travail ou de divertissement.