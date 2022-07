Amazon brade les Fire TV Stick à l'occasion du Prime Day

Le Fire TV Stick passe à la 4K avec ce modèle. La principale innovation par rapport à la version de base est donc le support des vidéos en Ultra HD sur les plateformes de streaming. Si votre téléviseur est 4K, vous verrez immédiatement la différence avec une image plus nette et plus détaillée.

Les contenus le proposent de plus en plus et le Fire TV Stick 4K ne pouvait pas passer à côté : le HDR s'invite également sur cette box TV très abordable. HDR10, HDR10+ ou encore le Dolby Vision, très populaire chez Netflix ou Disney+ fait son apparition et vous propose des couleurs plus précises ainsi qu'une luminosité bien plus importante pour des images toujours plus belles et chatoyantes.