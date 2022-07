Le prix de cette enceinte sans fil Bose est tout simplement fou pendant Prime Day

Cette offre d'Amazon dans le cadre du Prime Day s'intéresse donc à une enceinte connectée de Bose, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle SoundLink Color II.

Grâce à sa technologie propriétaire, Bose propose ici une enceinte dotée d'un son d'excellente qualité. Via Bluetooth, il est possible de l'appairer à différents appareils autour de vous afin de diffuser le même son et ainsi mettre l'ambiance où que vous soyez.

En sa qualité d'enceinte connectée, la SoundLink Color II supporte Siri ou Google et les invites vocales grâce à un micro intégré pour une utilisation mains libres. Au travers de l'application Bose Connect, compatible donc Android et iOS, vous pouvez entièrement la contrôler depuis votre smartphone.

Pour ne rien gâcher, cette enceinte affiche un design aussi élégant que robuste, la rendant résistance à l'eau et aux chocs, pour être de facto un compagnon idéal pour les vacances.