Apple Watch Series 7 : précommandez la nouvelle montre Apple dès aujourd'hui

Côté design, la nouvelle montre connectée Apple conserve les courbes qu'on lui connait depuis les premiers modèles sortis. La grande différence se fait sur son écran OLED incurvé plus grand (affichage 20% plus grand)avec des bordures 40% plus petites que sur le modèle précédent. Une taille qui lui permet même d'accueillir un nouveau clavier numérique.