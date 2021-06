Surface Pro 7 : l'ordinateur hybride Microsoft fait son Prime Day et tombe à 869€

Dédiée à une utilisation professionnelle, la Surface Pro 7 de Microsoft associée à ce bon plan est équipée d'un écran tactile PixelSense de 12,3 pouces avec une résolution d'affichage de 2736 x 1824 pixels.

Le PC hybride disponible dans un modèle Platine est aussi doté d'un processeur Intel Core i5, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD et d'une carte graphique ‎Intel Iris Plus Graphics. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Windows 10 Home.

Au niveau de la connectivité, on retrouve essentiellement la norme Wifi 802.11ax, un port USB 2.0 et un port USB 3.0. Concernant l'autonomie, la Microsoft Surface Pro 7 peut être utilisée pendant une durée maximale de 10,5 heures. Enfin, l'appareil affiche des dimensions de 20 x 29.2 x 0.85 cm et un poids de 770 grammes.