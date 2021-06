Amazon Prime Day : l'enceinte Bluetooht Ultimates Ears Wonderboom moins chère que jamais !

L’enceinte reproduit les fréquences de 80 à 20 000 Hz et offre une puissance de 86 dB. De plus, pour votre plus grand plaisir pendant les baignades à la piscine, elle est étanche et ne craint donc pas les éclaboussures ! Elle sera parfaite pour animer vos soirées au coin du feu et ne craindra ni la rosée si vous l’oubliez sur la terrasse ni quelques gouttes de pluie.

Vous pouvez aussi pour augmenter la puissance coupler deux enceintes Ulimates Ears ensemble. Une fois chargée, l’enceinte diffusera votre musique pendant une dizaine d’heures. Vous pouvez garder votre smartphone en poche, grâce à sa connexion sans-fil, la musique est diffusée à plusieurs mètres avec une grande qualité.