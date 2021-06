Bon plan : la tablette Samsung Galaxy Tab S7 profite d'une belle promotion pour le Prime Day

Passons maintenant aux spécificités techniques de notre tablette tactile du jour. Elle embarque notamment un écran de 11 pouces avec une définition époustouflante de 2560 x 1600 pixels, le tout à 120 Hz. Autant dire que tous vos contenus seront somptueux sur cette dalle. En plus de sa puissance assurée dans presque tous les domaines, la tablette de Samsung est idéale pour stocker des données volumineuses. Sa mémoire interne est de 128 Go mais elle peut grimper jusqu'à 1 To via une carte microSD. De plus, des jeux gourmands en ressources comme Genshin Impact tourneront sans aucun problème ou ralentissement.

En photo, ce modèle s'en sort plutôt bien grâce à son capteur dorsal principal de 13 MP associé à un ultra grand-angle 5 MP. Le rendu de vos clichés ou vidéos sera extrêmement réussi pour une tablette tactile. Enfin, l'autonomie est au rendez-vous grâce à une batterie 8000 mAh qui tiendra plus de 20 heures sans s'arrêter. C'est énorme !