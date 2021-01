Profitez des soldes pour économiser plus de 250€ sur cette barre de son Sony

L'objet est également intéressant dans son design. Que ce soit pour la barre de son ou pour son caisson de basse, Sony a choisi un format compact. Les appareils s'insèrent facilement dans un meuble ou sous une télévision.

Une fois en place, on profitera d'une interface sur le téléviseur et de toutes les connectiques nécessaires au branchement des appareils actuels. La Sony HT-ZF9 peut se connecter en Ethernet ou en Wi-Fi, et les deux entrées HDMI pourront recevoir tous vos périphériques.