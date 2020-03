Procurez-vous le SSD interne 2.5" SanDisk Plus de 480 Go à moins de 60€

Le SanDisk Plus 480 Go à un bon prix sur Amazon

Un accessoire indispensable pour booster votre PC

Continuons notre série de bons plans consacrés au domaine du high-tech.Cette fois-ci, nous vous proposons le SanDisk Plus 480 Go à un bon prix sur Amazon. Alors que les versions 120 et 240 Go sont respectivement vendues à 27,99 euros et 37,49 euros, la version 480 Go du SSD est à 59,99 euros. Plutôt pas mal, non ?!En cette période liée à la crise sanitaire, il est vivement conseillé de privilégier la livraison gratuite à domicile.Ce modèle SSD Plus (référence SDSSDA-480G-G26) dispose du format 2,5 pouces à l'instar des autres SSD. Cet accessoire indispensable pour booster votre PC ou votre ordinateur portable propose un débit de transfert interne de 535 Mo/s (en lecture) et de 445 Mo/s (en écriture).Cette solution de stockage est idéale pour les tâches sur PC comme : la navigation Web, la consultation des e-mails, la sauvegarde de vos parties préférées, la productivité bureautique et le divertissement audio/vidéoGaranti 3 ans, le SanDisk SSD Plus est fourni avec des instructions étape par étape, faciles et un logiciel de clonage afin de vous aider à configurer votre nouveau disque.