Où acheter une caméra de surveillance connectée au meilleur prix ?

Une caméra sans-fil qui s'oublie vite

Un concentré de technologie pour votre sécurité à la maison

Les caméras de surveillance sont particulièrement utiles pour protéger votre entrée ou votre jardin et vous permettre d'être prévenu dès qu'un intrus tente d'accéder à votre logement. Avec le modèle proposé par Netvue, vous serez parfaitement à l'abri de toute tentative d'effraction. La marque a mis au point un accessoire très riche en fonctionnalités et en services, le tout dans un design très élégant et discret.Le capteur 1080p possède un mode vision nocturne, indispensable pour que vous puissiez voir de jour comme de nuit ce qu'il se passe devant ou autour de chez vous. Pour connecter l'accessoire, vous pouvez soit le raccorder en Ethernet, soit utiliser le Wi-Fi pour plus de simplicité (et moins de fils qui traversent votre maison.) Un kit d'installation mural est également inclus dans le pack.Pour offrir bien plus qu'une simple caméra de surveillance, les équipes de Netvue ont intégré un système de reconnaissance et d'analyse d'image. L'appareil peut repérer un visage et les distinguer d'un animal errant ou de votre propre animal de compagnie. Dès qu'un intrus est repéré, une alerte s'affiche automatiquement sur votre smartphone pour vous prévenir d'un danger immédiat.Vous pouvez également commander votre système de manière encore plus facile avec Alexa. Netvue propose une skill dédiée pour votre enceinte connectée Amazon et vous permet de surveiller facilement votre maison, d'obtenir les derniers événements quand vous rentrez chez vous mais également de voir les images enregistrées sur les appareils Alexa équipés d'écrans.La caméra de surveillance Netvue vous est proposée par Amazon à un prix de 46,74€. Les membres Amazon Prime bénéficient également d'une livraison en 24H chez eux ou dans un point relais pour sécuriser son logement le plus rapidement possible.