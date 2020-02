Soldes Amazon: Contrôleur bluetooth Nintendo Switch à 39,99€ au lieu de 79,99€

-50% sur cette manette pour le jeu vidéo

Pour la Nintendo Switch et la plupart des plateformes

La manette de jeu 8Bitdo SF30 Pro, avec support bluetooth pour jouer sans fil et connecteur USB-C, est disponible à prix cassé sur Amazon. Le produit est vendu pour seulement 39,99 euros, contre 79,99 euros habituellement. Avec l'achat de ce gamepad , vous pouvez aussi bénéficier d'une réduction de 20% sur le support manette pour smartphone 8Bitdo Pro Plus, qui permet d'accrocher un mobile au pad. La livraison est gratuite et le colis est expédié par Amazon.L'un des avantages principaux du 8Bitdo SF30 Pro est qu'il est compatible avec quasiment tous les supports de jeu populaires du moment hors PS4 et Xbox One : Nintendo Switch, PC sous Windows et MacOS, Android, Raspberry Pi, Steam, SNES Classic (avec le récepteur rétro 8bitdo) ou encore ChromeOS. L'autonomie est satisfaisante également, avec la possibilité de jouer durant 16 heures sur une charge. Comptez entre 1 et 2 heures pour recharger complètement l'appareil.La manette prend en charge les vibrations, la détection du corps à six axes (gyroscope à trois axes, accéléromètre à trois axes) et la fonction turbo. Mais tout son charme provient bien sûr de son esthétique rétrogaming avec un design quasiment copier-coller du pad de la Super Nintendo Entertainment System (SNES). Pour les nostalgiques qui veulent bénéficier du confort et des fonctionnalités d'aujourd'hui.Dans notre comparatif des meilleurs gamepads du marché, la rédaction de Clubic a choisi le 8Bitdo SF30 Pro comme son coup de cœur des manettes de jeu.