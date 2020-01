Economisez 30% sur le clavier Pro Gaming Led Fnatic Gear Rush sur Amazon

Un clavier mécanique pour moins de 55 €

Un clavier gamaing compatible PC/Mac

Rendez-vous chez le géant du commerce en ligne Amazon afin de retrouver le clavier pro Gaming Led Fnatic Gear Rush en promotion. Habituellement au prix de 79,90 euros, ce clavier mécanique est proposé à l'occasion des Soldes à moins de 55€, une chute de prix très intéressante sur ce genre de périphérique PC.En ce qui concerne la livraison, celle-ci est gratuite dans le cadre d'une livraison standard à domicile ou en point relais. Avec ce type de livraison, il faut compter en moyenne entre 3 à 4 jours pour réceptionner le produit.Le clavier Fnatic Gear Rush est essentiellement destiné aux gamers jouant sur PC et Mac. Le système mécanique des touches vous garantit une force de frappe optimale lors de vos sessions de jeux. Composer d'un plastique rigide noir, les touches sont quant à elles dotées de LED Rouge permettant de donner un côté "sauvage" à votre clavier.Avec une dimension de 44,8 x 19,8 X 3,3 cm et un poid de 1,27Kg, ce clavier est donc parfaitement adapté au Gaming.Pour en savoir plus sur le produit, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur notre article consacré au test du volant Logitech G29 qui a eu la note maximale de 5 sur 5.