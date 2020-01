Soldes Amazon : Offrez-vous le clavier Gaming GXT 865 pour moins de 35€

Un clavier mécanique pour gamer à bas prix

Un bon rapport qualité-prix

Le produit en question est le clavier mécanique GXT 865 Asta de la marque Trust Gaming. La disposition des touches est bien AZERTY, aucun problème de ce côté là. L'appareil est proposé au tarif de 34,99 euros au lieu de 59,99 euros sur Amazon, qui gère aussi bien la vente que l'expédition, avec toutes les garanties que cela implique. La livraison est gratuite vers la France métropolitaine. Est incluse sans frais supplémentaires l'assistance produit AmazonPour moins de 35 euros, ce clavier est vraiment intéressant. Côté durabilité, il est équipé d'interrupteurs mécaniques linéaires à haute réactivité supportant jusqu'à 50 millions de frappes. Avec une fréquence d'échantillonnage jusqu'à 1000 Hz, un temps de réponse jusqu'à 5 ms, une force de touche de 45 g et une course de touche de 2.0 mm, ce produit vous donnera un avantage sur vos adversaires lorsque vous jouez en ligne.En ce qui concerne l'esthétique, on retrouve du RVB avec plusieurs modes de couleurs et luminosité. Le tout est bien entendu personnalisable. On note la présence de 11 touches média pour lancer une action en un instant. Fini la combinaison avec Fn + Fx pour régler le volume, lancer une lecture, ouvrir la messagerie... Il existe aussi la possibilité de désactiver la touche Windows pour ne pas revenir au bureau malencontreuse en pleine partie après une fausse manipulation.Si votre budget vous le permet, vous pouvez aussi retrouver ici notre comparatif des meilleurs claviers gaming disponibles sur le marché.