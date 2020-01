Soldes : pack Arlo deux caméras de surveillance connectées à 180€ au lieu de 240€

Le pack de deux caméras de surveillance Arlo

Des caméras connectée

Les caméras de surveillance Arlo sont des caméras HD 720p adaptées à l'intérieur mais aussi à l'usage extérieur: elles sont étanches et résistantes aux intempéries. Elles filment avec la même qualité par temps de pluie, de neige ou même de nuit. L'installation est facile et rapide. Vous pouvez attacher la caméra en hauteur grâce au support aimanté. Enfin, elle observe les environs à 110° aux alentours pour que vus ne ratiez aucun détail. Profitez de la livraison gratuite sur Amazon et commandez rapidement pour être livré au plus vite.Les caméras de surveillance Arlo sont connectées en WiFi directement sur vos smartphones ou tablette. La détection de mouvement vous envoie une notification dès qu'elle perçoit un mouvement aux alentours. Tout le contenu vidéo est stocké automatiquement sur le Cloud auquel vous pouvez accéder à n'importe quel moment. De plus, la caméra de surveillance est compatible avec les assistants vocaux Alexa, pour que vous n'ayez qu'à demander pour avoir accès aux images.Profitez dès aujourd'hui de ces caméras de surveillance en promotion sur Amazon!