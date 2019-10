SanDisk Extreme Portable SSD 500Go à 79,99€ au lieu de 93,99€

Le SSD externe SanDisk Extreme de 500 Go à moins de 80 euros

Vitesses de transfert allant jusqu'à 550 Mo/s

C'est donc sur le site de Amazon où vous pouvez vous procurer le SSD externe SanDisk Extreme (référence SDSSDE60-500G-G25) à moins de 80 euros. Vendu normalement à 93,99 euros, le SSD voit son prix baisser à exactement 79,99 euros.En ce qui concerne la livraison, vous avez la possibilité de recevoir le produit à domicile puisqu'il s'agit d'un appareil dont le montant est supérieur à 25 euros.Avec ce SSD, vous pourrez conserver tout type de fichier numérique (films, photos, logiciels...) ou toutes les données importantes que vous souhaitez garder en sécurité.C'est donc un SSD externe performant qui vous est donc proposé, à un prix plutôt correct. Garanti 3 ans (de la part du fabricant), le Samsung T5 offre des transferts de vitesse élevée allant jusqu'à 550 Mo/s.Avec un indice de protection IP55, il résiste à la pluie, aux éclaboussures, aux déversements et à la poussière. Le SSD est compatible avec les ordinateurs PC (Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista) et Mac (OS 10.4+). Aucun pilote n'est nécessaire pour l'installation du disque SSD externe.Le produit vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le bouton ci-dessus.