🔥 Bon plan Logitech : deux claviers gamer à prix cassés chez Amazon

Vente flash Logitech chez Amazon

Deux claviers gaming Logitech en promo

La rentrée nous a déjà bien gâté côté bonnes affaires mais c'est loin d'être fini. En effet une sélection de produits Logitech sont bradés en ce moment chez Amazon, et la team Clubic bons plans a sélectionné pour vous les 2 meilleures promos sur les claviers gamers alors suivez le guide on vous détaille ça plus bas.Les produits promotionnés du jour sont donc disponibles chez le géant du e-commerce Amazon alors détaillons les modalités des offres. Il s'agit de deux produits vendus et expédiés par Amazon, cela signifie que la livraison en quelques jours est gratuite et que vous pouvez débourser quelques euros en plus pour la livraison en 1 jour ouvré.L'abonnement Amazon Prime s'applique également et vous offre la livraison express gratuite. Si vous ne disposez pas de l'abonnement, vous pouvez obtenir un mois gratuit à cette adresse . Il vous en côutera ensuite 49€ par an ou 4,99€ par mois.Notre premier produit est le fameux G513 de chez Logitech, marque reconnue pour la qualité de son matériel gaming. Le G513 est déjà passé sur nos bancs de test, vous pouvez retrouver un avis complet en suivant ce lien , mais pour faire court il s'agit d'un clavier mécanique RGB équipé de switches Cherry MX de très bonne qualité. Il est en ce moment au prix de 79,99€ au lieu de 179€.Notre deuxième et dernier produit est le G910 Orion spectrum, également rétroéclairé en RGB. Il présente un design plus agressif qui saura plaire aux plus fervents des gamers. Contrairement à notre premier modèle il est équipé de switches Romer-G, également mécaniques, et est vendu avec une application pour accéder à vos données et réglages directement de votre smartphone ou tablette sans interrompre votre partie. Au prix de 89,99€ au lieu de 199€ c'est une excellente affaire et une valeur sûre !Vous savez tout maintenant alors si vous souhaitez renouveler vos périphériques c'est une occasion à ne pas rater.