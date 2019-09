🔥 SSD et stockage : les meilleurs bons plans Amazon

Les promos Amazon pour la rentrée

À lire aussi : SSD, notre comparatif

SSD et clé USB : notre sélection de bons plans

Vous pouvez retrouver les offres du jour sur le marchand. La livraison sera donc gratuite pour chacun de ces produits et vous pourrez profiter de votre abonnementpour bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré sur les produits expédiés par Amazon.Si vous ne disposez pas de l'abonnement Amazon Prime il y a une offre d' un mois offert sans engagement , que vous pourrez décider de résilier. Si vous voulez garder l'abonnement et profiter de tous les services Prime, il vous coutera 49€ par an ou 5,99€ par mois.Le premier de nos 4 produits est un, vérifiez donc la compatibilité de votre ordinateur avec ce format de disque. Le SSD bénéficie de 550 Mo/s en lecture et de 520 Mo/s en écriture séquentielle, ce qui le rend beaucoup plus rapide qu'un disque dur mécanique classique. Ce type de SSD permettra de réduire considérablement la vitesse de démarrage de votre ordinateur et des choses comme les temps de chargement dans les jeux. Avec son teraoctet d'espace disponible, vous aurez de quoi faire en termes de stockage.Le disque est en réduction à 114€ en ce moment, c'est une offre à ne pas rater alors n'hésitez plus !Le second produit de notre sélection est également un SSD : le. Kingston est une marque reconnue pour la fiabilité de ses disques alors vous n'aurez rien à craindre avec ce SSD puisque le temps moyen avant panne annoncé par le fabricant est d'un million d'heures, vous aurez de quoi voir venir.Le SSD dispose d'une vitesse de lecture de 500 Mo/s et d'une vitesse d'écriture séquentielle de 450 Mo/s, il est résistant aux chocs, aux vibrations et résistera à des températures de 0 °C à 70 °C en fonctionnement. En ce moment à 52,50€ au lieu de 106,99€, il s'agit encore une fois d'une super offre.Place au troisième produit : une, encore une fois de chez, d'un capacité de. Dotée d'une connexion en USB 3.0, vous aurez donc 100 Mo/s en lecture et elle est également garantie 5 ans par le fabricant. Elle est évidemment compatible avec tout type de système d'exploitation et fonctionnera sans problème de 0°C à 60°C.Il ne s'agit pas d'un espace de stockage énorme mais à 6,13€, c'est un bon prix pour un petit espace qui pourra vous dépanner dans bon nombre de situations.Enfin le dernier produit, il s'agit du même modèle de, mais en version. La vitesse de lecture est donc boostée à 130 Mo/s, toujours en USB 3.0. Tout comme notre avant dernier produit, elle est vendue et expédiée par un vendeur tiers, MyMemoryFR pour la version 128 Go. Le vendeur est fiable et la clé est expédiée depuis la Suisse.Notre sélection de bons plans SSD et stockage est désormais terminée. Si les offres présentées vous intéressent, ne tardez pas trop, elles ne dureront pas indéfiniment.