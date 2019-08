🔥 Réduction sur la caméra DJI Osmo Pocket : 305,15€ au lieu de 359,99€ sur Amazon

Filmer chaque instant

Produire des images de qualité

Si les événements officiels de nos vies sont généralement immortalisés par des séries de photos et de jolis films soignés, les plus beaux moments sont souvent des instants imprévus, faits de surprises, de découvertes et d'éclats de rires spontanés. Pour garder une trace de ces instants précieux, une trace d'une vraie qualité visuelle, offrez-vous la caméra DJI Osmo Pocket . Le nom de cette DJI Pocket est plus qu'un intitulé marketing, en effet, son format ultra compact tient réellement dans la poche. Vous pourrez donc l'apporter partout, tout le temps, et ainsi être toujours prêt pour capturer la plus belle lumière et pour filmer les instants les plus étonnants du quotidien.En achetant sur Amazon , vous pouvez être livré gratuitement si vous résidez en France métropolitaine. En déboursant quelques euros de plus, vous pourrez profiter d'un paiement divisés en 4 mensualités.Lafilme dans une excellente qualité pour restituer des images tout en fluidité. Testez le mode FPV pour capturer les images de votre point de vue et apporter l'effet que vous souhaitez à votre film. La caméra Osmo Pocket est un appareil intelligent doté de nombreuses fonctions qui feront basculer votre vidéo amateur en un film de qualité. Essayez, par exemple, la technologie timelapse : idéale pour signifier le temps qui passe, elle permet de réduire à seulement quelques secondes des heures d'enregistrement. Le petit appareil propose un panorama 3×3 pour restituer des images de paysage incroyables en capturant chaque détail.Entraînez-vous à dégainer car, une fois dans votre poche, cette petite caméra high-tech ne vous quittera plus et se tiendra prête à filmer les scènes les plus belles de votre quotidien.