🔥 Soldes Cdiscount : Nintendo Switch + Pokemon let's go + 35€ eShop à 289,99€

La Switch en promo

Nintendo switch : une console nomade

En attendant le modèle allégé de la console qui sortira en septembre prochain , ladite classique est toujours bien présente du côté des bonnes affaires. Pour les Cdiscount a donc cassé le prix de la machine. Rassurez-vous puisque vous pouvez toujours la payer en quatre fois et être livré gratuitement. Dépêchez-vous car cette offre risque de ne pas être disponible bien longtemps !Attention la réduction de prix se fera par étape : le prix de base du pack est de 314€ puis une réduction de 15€ s'applique pour les membres Cdiscount à volonté. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez bénéficier d' un essai gratuit et sans engagement de 6 jours. Enfin il faudra ajouter de code promo MOINS10E pour finalement faire chuter le prix à 289€Ainsi, la boîte embarque une consoleaccompagnée de ses manettes Joy-Con rouge et bleue. La station d'accueil et le câble HDMI fournis vous permettront de connecter ladirectement à votre télévision. Le rendu des jeux sera ainsi plus détaillé. Un adaptateur secteur, un support pour les Joy-Con ainsi que des dragonnes sont également de la partie. Enfin le jeuest fourni dans le pack, ainsi que 35€ de crédit Nintendo eShop.Rappelons que le principal intérêt de laréside dans le fait qu'il s'agit d'une console hybride. Vous pouvez ainsi jouer tranquillement sur votre télé depuis le canapé ou bien emporter la machine partout avec vous. Presque tous les jeux sont compatibles en mode portable. L'écran LCD tactile de 6,2 pouces propose une résolution de 1280 x 720 pixels. En nomade, la batterie tiendra pendant environ 6 heures même si sa durée de vie dépendra du soft que vous aurez lancé.En gros, vous pourrez apprécier lesou mêmeen déplacement. Puisque cette offre ne contient pas de jeu, sachez que plusieurs sont téléchargeables gratuitement sur l'eShop commeet(un abonnement au Nintendo Switch Online d'une valeur de 19,99€ par an peut être requis). Bref, vous aurez largement de quoi faire !Ce n'est pas pour rien si laest la console la plus populaire du marché. À seulement 289€ avec en plus un jeu et 35€ de crédit eShop, il faudrait être fou pour passer à côté ! Surtout que la machine accueillera très bientôt des exclusivités de renom commeou encore. L'avenir sera radieux suralors n'hésitez plus !