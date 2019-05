⚡ Bon plan : clavier Corsair K70 lux red à 79,99€ au lieu de 129,90€

Un clavier qui ne manque pas d'arguments

Des fonctionnalités multiples

On vous parlait justement de Corsair il a peu via nos comparatifs claviers et souris gamer et de la grande qualité de finitions, ainsi que des performances des périphériques résolument orientés e-Sport du fabricant. Vous pouvez profiter aujourd'hui et sans plus attendre d'un équipement de pro à un prix défiant toute concurrence avec ce clavier Corsair K70 lux red à seulement 79,99€ !Équipé derapide et précis avec un bon retour audible, ce clavier Corsair possède bien d'autres arguments pour faire de lui un allié de choix dans vos sessions de jeu. Son châssis en aluminium brossé lui assure une durabilité à toute épreuve ainsi qu'une esthétique élégante alliée à son rétroéclairage rouge.Ses fonctionnalités gaming sont nombreuses, et permettent de profiter d'un excellent confort en jeu. On peut par exemple citer l'anti-ghosting intégral avec un rollover sur 104 touches, la présence de touches multimédias dont une roulette pour le volume, le port USB passe-câble bien pratique pour par exemple y connecter une souris sans-fil, et sans oublier la personnalisation complète qu'offre le logiciel iCUE pour vos macros et bien d'autres paramètres.Enfin, le clavier Corsair K70 red lux est livré avec ses touches de remplacement texturées, idéales pour les FPS et les MOBA, ainsi qu'un large repose-poignet amovible !