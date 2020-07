Bon plan Samsung : le prix des écouteurs bluetooth Galaxy Buds+ en chute libre

Les Galaxy Buds+ de Samsung sont des écouteurs Bluetooth sans fil qui disposent de 2 haut-parleurs avec une signature AKG. Ils sont aussi résistants aux éclaboussures et à la transpiration grâce à l'indice d'étanchéité IPX2.



La paire d'écouteurs embarque une autonomie allant jusqu'à 11 heures en bluetooth. L'étui de chargement fourni offre 11 heures d'autonomie supplémentaire. Un déplacement urgent ? Il est possible de vous apporter 60 minutes d'autonomie pour seulement 3 minutes de recharge. Et pour information, une utilisation de 3 heures pour 10 minutes de charge est uniquement disponible avec une charge filaire.