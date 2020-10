Le volant de course Logitech G29 Driving Force de nouveau à prix cassé !

Les amateurs de course automobile sur console ou sur PC vont sans doute apprécier le Logitech G29 Driving Force.

Destiné aux gamers jouant sur les plateformes PS4, PC et Mac, le volant revêtu de cuir est équipé d'un retour de force à deux moteurs et d'une unité de pédales séparée. Celle-ci intègre la commande des gaz, des pédales d’embrayage et de freins.

Le volant de la marque Logitech dispose d'une rotation de blocage à 900 degrés. Cela permet à l'accessoire de le faire tourner jusqu'à deux fois et demi.