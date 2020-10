Le Samsung Galaxy S20+ à prix cassé pour les Amazon Prime Days

Comme bien souvent, Samsung nous propose un champion de la photo. Le Galaxy S20+ est équipé de quatre modules photo : un capteur principal de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 Mp, un téléobjectif de 64 MP pour les zooms et un capteur ToF pour la profondeur de champ. De quoi filmer en 8K 24fps ou en 4K 30 ou 60 fps.

L'écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces est tout simplement exceptionnel : définition QHD+, fréquence de rafraichissement de 120 Hz, support du HDR… Samsung confirme qu'il est le roi des dalles de smartphone.

Les performances sont assurées par un SoC Exynos 990 gravé en 7 nm+, épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. L'autonomie est confiée à une batterie de 4500 mAh avec recharge filaire 25W, recharge sans fil 15W et recharge inversée 4,5W.