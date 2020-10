Le kit de démarrage Philips Hue à prix cassé pour le Prime Day Amazon

Dans un appartement ou dans une maison, il est souvent agréable de créer une ambiance tamisée.

Avec ce kit de démarrage, vous aurez la possibilité de définir des programmes d'éclairage, de contrôler vos éclairages depuis n'importe quel endroit et quand vous le souhaitez, et de connecter jusqu'à 50 éclairages Philips Hue grâce à la connexion au pont Hue fourni.

Les ampoules Hue White and Color vous permettent de jouer avec des millions de couleurs et sont compatibles avec les assistants intelligents de Google et d’Amazon.